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Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ

Сьогодні 15:03 214 0
Команди розписали нульову нічию
Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ
#Ворскла, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла та Інгулець розписали мирову в межах 4 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 тур, 12 вересня

Ворскла - Олександрія 0:0

Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Яворський, Сефері, Кравець(Бацула 85), Толі, Феліпе

Запасні: Ісенко, Габріель, Павлюк, Челядін, Бацула, Мельничук, Тотре, Кравчук, Козиренко, Кулаковський, Малісон, Кравчук

Олександрія: Білик, Бабогло, Дришлюк(Копина 85), Калітвінцев, Мірошніченко, Кожушко(Авагімян 66), Демченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко, Кобзар(Волошин 70)

Запасні: Горох, Гринь, Авагімян, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Мустафаєв

Жовті картки: Кожушко 59, Цуріков 65, Білик 83, Скляр 90+3

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