Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Ворскла та Інгулець розписали мирову в межах 4 туру УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
4 тур, 12 вересня
Ворскла - Олександрія 0:0
Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Яворський, Сефері, Кравець(Бацула 85), Толі, Феліпе
Запасні: Ісенко, Габріель, Павлюк, Челядін, Бацула, Мельничук, Тотре, Кравчук, Козиренко, Кулаковський, Малісон, Кравчук
Олександрія: Білик, Бабогло, Дришлюк(Копина 85), Калітвінцев, Мірошніченко, Кожушко(Авагімян 66), Демченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко, Кобзар(Волошин 70)
Запасні: Горох, Гринь, Авагімян, Дячук, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Копина, Мустафаєв
Жовті картки: Кожушко 59, Цуріков 65, Білик 83, Скляр 90+3