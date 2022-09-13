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Буткевич: Полісся хоче вийти в УПЛ

Сьогодні 12:37 270 0
Геннадій Буткевич прокоментував перемогу на Маріуполем
Буткевич: Полісся хоче вийти в УПЛ
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Полісся буде боротися за вихід в УПЛ у наступному сезоні.

Про це розповів президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

Актуально: Полісся - ФСК Маріуполь 4:2: огляд матчу

"Я заходив після матчу в роздягальню і сказав: "Якщо так будете грати, то треба з собою аптечку возити з валеріаною". А так - взагалі приємно, виграли, старались. Погода трішки не дала можливості проявити себе в технічному плані. Фізично виглядали непогано і результат позитивний.

Першочергово - це виграти перше місце, отримати золоті медалі і вийти в УПЛ для того, щоб боротися з вищим дивізіоном, з такими клубами як Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря. У нас тренерський склад дуже сильний. Хлопці виконують всі вимоги, необхідні для перемоги. Результат видно вже.

Поки офіційні ігри в чемпіонаті не програємо, на Winter Cup виграли у такого клубу як Металіст. Якісна гра - гарний настрій у хлопців. Ну, і в першу чергу, усе це для вболівальників. Ми ж бачимо, які люди задоволені, а це принесе нам перемогу і у війні, з таким відношенням до справи", - сказав Буткевич.

Після перших 3 турів у першій лізі Полісся ділить першу сходинку з львівськими Карпатами.

Нагадаємо, гравці житомирського Полісся та Олександр Усик зустрілися з уболівальниками.

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