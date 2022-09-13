Буткевич: Полісся хоче вийти в УПЛ

Полісся буде боротися за вихід в УПЛ у наступному сезоні.

Про це розповів президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

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"Я заходив після матчу в роздягальню і сказав: "Якщо так будете грати, то треба з собою аптечку возити з валеріаною". А так - взагалі приємно, виграли, старались. Погода трішки не дала можливості проявити себе в технічному плані. Фізично виглядали непогано і результат позитивний.

Першочергово - це виграти перше місце, отримати золоті медалі і вийти в УПЛ для того, щоб боротися з вищим дивізіоном, з такими клубами як Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Зоря. У нас тренерський склад дуже сильний. Хлопці виконують всі вимоги, необхідні для перемоги. Результат видно вже.

Поки офіційні ігри в чемпіонаті не програємо, на Winter Cup виграли у такого клубу як Металіст. Якісна гра - гарний настрій у хлопців. Ну, і в першу чергу, усе це для вболівальників. Ми ж бачимо, які люди задоволені, а це принесе нам перемогу і у війні, з таким відношенням до справи", - сказав Буткевич.