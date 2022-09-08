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Роналду особисто благав забрати його в Наполі – журналіст

Сьогодні 16:40 273 0
Кріштіану Роналду хотів покинути МЮ
Роналду особисто благав забрати його в Наполі – журналіст
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

В останні дні трансферного вікна нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вирішив самостійно братись за переговори з Наполі.

Про це повідомляє AS з посиланням на журналіста Amazon Prime Video Алессандро Альчато.

Актуально: Роналду ніколи не був справжньою ціллю для Наполі – директор клубу

Зокрема, Роналду особисто переписувався у Whatsapp з головним тренером "партенопейців" Лучано Спаллетті: "Ви не проти тренувати мене? Хочете бачити мене в команді? Ви готові?". Італієць позитивно сприйняв пориви суперзірки: "Так, я готовий. Якщо приїдеш, то я із задоволенням тренуватиму тебе".

Втім, ні керівництво Наполі, ні будь-якого іншого клубу не ризикнуло прихистити у себе статусного ветерана. 

Нагадаємо, Роналду - в заявці Манчестер Юнайтед на Лігу Європи.

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