Роналду особисто благав забрати його в Наполі – журналіст

Кріштіану Роналду хотів покинути МЮ

В останні дні трансферного вікна нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вирішив самостійно братись за переговори з Наполі.

Про це повідомляє AS з посиланням на журналіста Amazon Prime Video Алессандро Альчато.

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Зокрема, Роналду особисто переписувався у Whatsapp з головним тренером "партенопейців" Лучано Спаллетті: "Ви не проти тренувати мене? Хочете бачити мене в команді? Ви готові?". Італієць позитивно сприйняв пориви суперзірки: "Так, я готовий. Якщо приїдеш, то я із задоволенням тренуватиму тебе".

Втім, ні керівництво Наполі, ні будь-якого іншого клубу не ризикнуло прихистити у себе статусного ветерана.

Нагадаємо, Роналду - в заявці Манчестер Юнайтед на Лігу Європи.