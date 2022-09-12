Вацко: Мені дивно, що Шахтар не отримує медійної і юридичної допомоги від УАФ

Коментатор Віктор Вацко здивований позицією УАФ щодо боротьби донецького Шахтаря з ФІФА в юридичній площині на предмет того дозволу припиняти легіонерів контракти.

Про це заявив сам коментатор.

"Ви десь бачили офіційно позицію УАФ і її президента Андрія Павелка на рішення УЄФА і ФІФА, які заціпають інтереси наших клубів, і аполітично інтереси нашої країни? Я нині не згадую, що ті клуби, коли зайшла розмова про відновлення змагань. Що клуби, інфраструктура і бюджет яких постраждали, сподівалися, що УАФ буде просити допомогти.

То й же Шахтар рубається з ФІФА в юридичній площині на предмет того дозволу припиняти легіонерів контракти. Мені дивно, що Шахтар не отримує медійної і юридичної допомоги від УАФ. Українські клуби опстраждали від цієї європейської норми. Чому б'ється лише Шахтар? Павелка обрано головою відповідного комітету УЄФА. Тому тут сам Бог велів підключити свої ресурси, свої зв'язки, свої контакти", - сказав Вацко.