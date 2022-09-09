Ротань назвав склад молодіжної збірної України на матчі зі Словаччиною

Склад молодіжної збірної України на матчі відбору до Євро-2023

Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оприлюднив склад команди для участі в матчах плей-офф відбору Євро-2023 (U-21) зі Словаччиною.

Про це повідомляє УАФ.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Дмитро Мацапура (Зоря), Анатолій Трубін (Шахтар), Кіріл Фесюн (Колос).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря), Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олександр Сирота (всі - Динамо), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Дмитро Капінус (Металіст-1925), Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Максим Таловєров (Слован, Чехія).

Півзахисники: Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Олег Очеретько, Георгій Судаков (усі - Шахтар), Володимир Бражко, Микола Михайленко (обидва - Зоря), Ельдар Кулієв (Минай), Олександр Назаренко (Дніпро-1), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо), Богдан В’юнник (Цюрих, Швейцарія), Микола Кухаревич (Хіберніан, Шотландія), Данило Сікан (Шахтар).

Матчі відбудуться 23-го та 27 вересня поточного року.