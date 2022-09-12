Головне
Алькарас переміг Рууда у фіналі US Open
Вчора 08:14 757
Ломаченко отримав наступного суперника
Вчора 21:35 848
Циганик: Що означає футболісти плавлять Луческу у Динамо?
Вчора 19:51 741
Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 18:00 983
Минай переміг Інгулець у 4 турі УПЛ
Вчора 16:55 481
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом
Вчора 16:07 9931 2
Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ
Вчора 15:03 447 1
Інгулець - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Вчора 15:00 711
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ
Вчора 14:46 355
Яремчук - у команді тижня чемпіонату Бельгії за версією SofaScore
Вчора 13:47 578
Прямі трансляції

Скрипник: Ворскла не пропустила – вже добрий знак

Вчора 20:45 418 0
Віктор Скрипник прокоментував нічию 0:0 із Олександрією у четвертому турі УПЛ
Скрипник: Ворскла не пропустила – вже добрий знак
#Ворскла, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віктор Скрипник

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла задоволена нічиєю з Олександрією у матчі 4 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Дуже важка гра. Ми поступилися у перших трьох матчах, це тиснуло на нас психологічно. Відтак раді, що сьогодні зіграли "на нуль". Моменти були в нас попереду, та це футбол. Наприкінці матчу все могло й змінитися в інший бік. Могли припуститися помилки, яка за таких обставин ставала б вирішальною. Ми раді, що не пропустили, не програли.

Нам, безперечно, є ще над чим працювати. Утім, можу подякувати сьогодні хлопцям за їх характер. Грали з добротною командою, яка більш швидкісна за ті, з ким ми вже зустрічалися раніше. Не пропустили – і це вже для нас добрий знак. Будемо працювати далі й сподіватися, що, окрім гри "на нуль", будемо й забивати", - розповів Скрипник.

Раніше Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом 9931 2
Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст 30440 3
Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО 4604
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 241911
Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг 28702
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 2396
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 25480
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 108648
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 83938
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32930
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18954
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 55064 1