Скрипник: Ворскла не пропустила – вже добрий знак

Ворскла задоволена нічиєю з Олександрією у матчі 4 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Дуже важка гра. Ми поступилися у перших трьох матчах, це тиснуло на нас психологічно. Відтак раді, що сьогодні зіграли "на нуль". Моменти були в нас попереду, та це футбол. Наприкінці матчу все могло й змінитися в інший бік. Могли припуститися помилки, яка за таких обставин ставала б вирішальною. Ми раді, що не пропустили, не програли.

Нам, безперечно, є ще над чим працювати. Утім, можу подякувати сьогодні хлопцям за їх характер. Грали з добротною командою, яка більш швидкісна за ті, з ким ми вже зустрічалися раніше. Не пропустили – і це вже для нас добрий знак. Будемо працювати далі й сподіватися, що, окрім гри "на нуль", будемо й забивати", - розповів Скрипник.