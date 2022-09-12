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Циганик: Не розумію, чому не віддали Мудрика та Забарного в молодіжну збірну

Вчора 22:18 243 0
Циганик: Не розумію, чому не віддали Мудрика та Забарного в молодіжну збірну
#Олександр Петраков, #Ігор Циганик, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик здивований рішенням головного тренера національної збірної Олександра Петракова не відпускати гравців на матчі молодіжної команди в плей-оф кваліфікації до чемпіонату Європи.

Про це заявив сам журналіст.

"Національна збірна - це є національна збірна. Але Ліга націй та вихід на молодіжний чемпіонат Європи - це трохи різні завдання. Усвідомлюю, що несе відповідальність тренер, але я неодноразово говорив, що якщо не вийдемо на Євро і якраз цих футболістів не вистачить, то це може бути дуже великою проблемою. Тоді можна буде ставити запитання Олександру Васильовичу. Він був у такій самій ситуації, коли був тренером юнацької збірної.

Якщо є можливість підсилити Ротаня, то, звичайно, треба це робити. Це моя особиста точка зору. Тому не розумію, чому не віддали Мудрика та Забарного в молодіжну збірну. Ну віддали Сироту, Трубіна також, але його забрали назад після травми Бущана. Тут має бути узгодження між тренерами, але вважаю, що якщо ставити пріоритети… Для мене вихід на молодіжний чемпіонат Європи, де будуть найкращі молоді футболісти, де можна посвітити гравців та надати впевненості цьому поколінню, є набагато принциповішим, ніж матчі Ліги націй. Це моя суб’єктивна точка зору", - сказав Циганик.

Раніше Ротань назвав склад молодіжної збірної України на матчі зі Словаччиною.

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