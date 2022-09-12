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Циганик: Не виключено, що взимку Шахтар підпише Піхальонка

Вчора 20:36 428 0
Циганик: Не виключено, що взимку Шахтар підпише Піхальонка
#СК Дніпро-1, #Шахтар, #Олександр Піхальонок

Джерело - Чемпіон.

Влітку донецький Шахтар хотів підписати півзахисника СК Дніпра-1 Олександра Піхальонка.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик у випуску Циганик LIVE.

"Піхальонка Шахтар хотів підписати влітку. Але трасферне вікно закрито. І не виключено, що взимку цей інтерес відновиться. Йовічевич високої думки про цього футболіста і хоче, щоб він грав у Шахтарі.

Піхальонок чудово нині себе добре відчуває у команді з Дніпра", - сказав Циганик. 

Нагадаємо Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ.

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