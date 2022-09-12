Джерело - Чемпіон.
Влітку донецький Шахтар хотів підписати півзахисника СК Дніпра-1 Олександра Піхальонка.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик у випуску Циганик LIVE.
"Піхальонка Шахтар хотів підписати влітку. Але трасферне вікно закрито. І не виключено, що взимку цей інтерес відновиться. Йовічевич високої думки про цього футболіста і хоче, щоб він грав у Шахтарі.
Піхальонок чудово нині себе добре відчуває у команді з Дніпра", - сказав Циганик.
Нагадаємо Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ.