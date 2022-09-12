Головне
Алькарас переміг Рууда у фіналі US Open
Вчора 08:14 757
Ломаченко отримав наступного суперника
Вчора 21:35 848
Циганик: Що означає футболісти плавлять Луческу у Динамо?
Вчора 19:51 741
Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 18:00 983
Минай переміг Інгулець у 4 турі УПЛ
Вчора 16:55 481
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом
Вчора 16:07 9930 2
Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ
Вчора 15:03 447 1
Інгулець - Минай - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Вчора 15:00 711
Приклад для наслідування: Стаховський ще в 2014 році відмовився розмовляти з російськими ЗМІ
Вчора 14:46 355
Яремчук - у команді тижня чемпіонату Бельгії за версією SofaScore
Вчора 13:47 578
Прямі трансляції

Циганик: Після 10 туру ми побачимо аутсайдерів УПЛ

Вчора 23:10 219 0
Циганик: Після 10 туру ми побачимо аутсайдерів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Після 10-го туру УПЛ можна побачити які команди за що будуть боротися. 

Про це заявив журналіст Ігор Циганик у випуску Циганик LIVE.

"Хто буде аутсайдером УПЛ? Нині складно сказати, відбулося лише чотири тури. Ворскла Скрипника, наврядчи. Нині рано говори. Варто, щоб відбулося 10 турів і потім буде зрозуміло за що команди будуть боротися у чемпіонаті.

Нині у командах переважно українські футболістів, чимало молодих гравців. То ж команди десь рівні між собою", - сказав Циганик. 

Раніше були слуху, що Шевченко міг очолити Челсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг 28702
Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО Воротар врятував життя вболівальнику на матчі Барселони в Ла Лізі - ВІДЕО 4604
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 2396
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом 9930 2
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 241911
Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст Гравці Динамо незадоволені рішенням Суркіса та Луческу, - журналіст 30437 3
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21131
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37343
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97947
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 50617
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51211 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 19800