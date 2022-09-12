Джерело - Чемпіон.

Після 10-го туру УПЛ можна побачити які команди за що будуть боротися.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик у випуску Циганик LIVE.

"Хто буде аутсайдером УПЛ? Нині складно сказати, відбулося лише чотири тури. Ворскла Скрипника, наврядчи. Нині рано говори. Варто, щоб відбулося 10 турів і потім буде зрозуміло за що команди будуть боротися у чемпіонаті. Нині у командах переважно українські футболістів, чимало молодих гравців. То ж команди десь рівні між собою", - сказав Циганик.

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