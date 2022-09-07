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Шевченко може очолити Челсі - ЗМІ

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Андрій Шевченко може повернутися в АПЛ
Шевченко може очолити Челсі - ЗМІ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Андрій Шевченко

Джерело - sport24.ua.

Челсі активно шукає заміну Томасу Тухелю, якого звільнили після провальних виступів в АПЛ та Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Sky Sports.

Найімовірніше, Челсі очолить Грем Поттер, який зараз тренує Брайтон. Керівництво "синіх" вже зв'язалося з "чайками" та отримало зелене світло щодо перемовин.

Лондонці також мають намір провести переговори з колишнім наставником ПСЖ і Тоттенгема Маурісіо Почеттіно та екстренером Реала Зінедіном Зіданом. Наразі обоє перебувають без роботи.

Водночас за інформацією FussballNews, серед претендентів також є Андрій Шевченко, Джон Террі, Марсело Б'єлса та Йоахім Лев. З українським фахівцем вже, начебто, зв'язувалися.

Нагадаємо, Челсі звільнив Тухеля після поразки від Динамо Загреб.

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