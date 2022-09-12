АПЛ може відновити матчі вже цього тижня

У Лондоні запланована зустріч між Челсі та Ліверпулем

Джерело - Mirror.

Керівництво АПЛ має намір відновити матчі вже цього тижня.

Про це повідомляє журналіст Джон Кросс.

Прем'єр-ліга сподівається провести якомога більше ігор наступних вихідних, але зіткнеться з серйозною проблемою, особливо в Лондоні, через нестачу офіцерів поліції, які масово будуть залучені в контролювання громадського порядку під час траурних церемоній з приводу похорон Єлизавети II.

Зокрема у Лондоні запланована зустріч між Челсі та Ліверпулем, яка мала відбутися у неділю, 18 вересня.

Нагадаємо, колишній тренер Шахтаря може очолити команду з АПЛ.