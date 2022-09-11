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Колишній тренер Шахтаря може очолити команду з АПЛ

Сьогодні 11:25 143 0
Брайтон оцінює можливість призначення Роберто Де Дзербі
Колишній тренер Шахтаря може очолити команду з АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, котрий після від'їзду з України залишається без роботи, найближчим часом може очолити команду з англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інтерес до італійця виявляє Брайтон, який втратив Грема Поттера, котрий подався працювати в Челсі.

Крім Де Дзербі, чайки також оцінюють можливість призначення норвезького спеціаліста К'єтіля Кнутсена, який нині працює з Буде/Глімтом.

У Брайтоні хочуть, щоб новий наставник відповідав ключовій концепції клубу, допомагаючи у розвитку молодих футболістів.

Очікується, що остаточне рішення щодо кандидатури нового головного тренера керівництво Брайтона ухвалить наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Роберто Де Дзербі відмовився очолити Болонью після звільнення Сініші Михайловича з посади головного тренера цієї команди, оскільки вважав звільнення серба, з яким підтримує дружні стосунки, неетичним вчинком з боку босів клубу.

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