Колишній тренер Шахтаря може очолити команду з АПЛ

Джерело - sport.ua.
Колишній головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, котрий після від'їзду з України залишається без роботи, найближчим часом може очолити команду з англійської Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє The Telegraph.
Інтерес до італійця виявляє Брайтон, який втратив Грема Поттера, котрий подався працювати в Челсі.
Крім Де Дзербі, чайки також оцінюють можливість призначення норвезького спеціаліста К'єтіля Кнутсена, який нині працює з Буде/Глімтом.
У Брайтоні хочуть, щоб новий наставник відповідав ключовій концепції клубу, допомагаючи у розвитку молодих футболістів.
Очікується, що остаточне рішення щодо кандидатури нового головного тренера керівництво Брайтона ухвалить наступного тижня.
Раніше повідомлялося, що Роберто Де Дзербі відмовився очолити Болонью після звільнення Сініші Михайловича з посади головного тренера цієї команди, оскільки вважав звільнення серба, з яким підтримує дружні стосунки, неетичним вчинком з боку босів клубу.