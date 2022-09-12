Луческу: Проблема не в нашій грі, а в переїздах

Тренер Динамо розповів про проблеми команди

Джерело - Dynamomania.

Динамо має проблеми з постійними переїздами і не має час на відновлення.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Проблема не в нашій грі, а в тому, що ми постійно перебуваємо в дорозі. Суперник практично чекає на нас весь тиждень, а ми весь цей час катаємось і граємо по два матчі за сім днів. Це складно. Переїжджаємо з готелю до готелю та з міста до міста".

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"Немає бази та стабільного місця. Тягаємо все з собою - форму, м'ячі. Щоб дістатися до Стамбула ми проїхали 11 годин автобусом. Плюс наступного дня переліт. І назад те саме. Це складно. Замість відновлення та тренувань у нас переїзди. Тож сьогодні було важливо виграти", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо здобуло першу перемогу в УПЛ.