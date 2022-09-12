Головне
Алькарас переміг Рууда у фіналі US Open
Сьогодні 08:14 266
Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг
Сьогодні 08:59 27812
Італія перемогла Польщу у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 08:33 450
Визначилися всі чвертьфіналісти Євробаскету-2022
Сьогодні 00:15 433
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:51 13853
Ювентус врятувався в матчі з Салернітаною: результати матчів Серії А
Вчора 23:48 941
Ткачук завоювала срібло в бігу на 400 м з бар’єрами у Загребі
Вчора 23:14 263
Динамо здобуло першу перемогу в УПЛ
Вчора 18:59 1525 1
Формула-1: Особистий залік пілотів
Вчора 18:15 5290
Ферстаппен під машиною безпеки виграв Гран-прі Італії-2022
Вчора 17:41 414
Прямі трансляції

Луческу: Проблема не в нашій грі, а в переїздах

Сьогодні 09:23 55 0
Тренер Динамо розповів про проблеми команди
Луческу: Проблема не в нашій грі, а в переїздах
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Dynamomania.

Динамо має проблеми з постійними переїздами і не має час на відновлення.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Проблема не в нашій грі, а в тому, що ми постійно перебуваємо в дорозі. Суперник практично чекає на нас весь тиждень, а ми весь цей час катаємось і граємо по два матчі за сім днів. Це складно. Переїжджаємо з готелю до готелю та з міста до міста".

  Актуально: Динамо - Львів 1:0: огляд матчу УПЛ

"Немає бази та стабільного місця. Тягаємо все з собою - форму, м'ячі. Щоб дістатися до Стамбула ми проїхали 11 годин автобусом. Плюс наступного дня переліт. І назад те саме. Це складно. Замість відновлення та тренувань у нас переїзди. Тож сьогодні було важливо виграти", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо здобуло першу перемогу в УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг Рейтинг ATP: Алькарас очолив світовий рейтинг 27812
Формула-1: Особистий залік пілотів Формула-1: Особистий залік пілотів 5290
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13853
Збірна України поступилася Польщі в 1/8 фіналу Євробаскету Збірна України поступилася Польщі в 1/8 фіналу Євробаскету 2359
Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 Україна - Польща: Де дивитися матч Євробаскету-2022 2173
Україна - Польща - онлайн-трансляція LIVE - Євробаскет-2022 Україна - Польща - онлайн-трансляція LIVE - Євробаскет-2022 1833
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7294
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9397
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14086
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 33115
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32892
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17885