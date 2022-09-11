Динамо здобуло першу перемогу в УПЛ

Кияни переграли ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло мінімальну перемогу над Львовом у межах 4 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Віталій Буяльський.

Ця перемога стала першою для Динамо в цьому сезоні Прем'єр-ліги в 3-х матчах.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

4 тур, 11 вересня

Динамо - Львів 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 32 Буяльський

Динамо: Бойко, Вівчаренко (Дубінчак 61), Бурда, Забарний, Тимчик (Караваєв 61), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський 67), Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш (Ванат 78)

Запасні: Ігнатенко, Дубінчак, Боль, Сирота, Кравченко, Кендзьора, Караваєв, Парріс, Андрієвський, Яцик, Царенко, Ванат

Львів: Ільющенков, Нич (Ременяк 62 (Михайлов 82)), Вовкун, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинський 46), Мильченко, Бойко, Мишенко (Бугай 56), Васильєв (Якимів 46)

Запасні: Пономаренко, Якимів, Никитюк, Сасовський, Танчак, Віталій Михайлів, Роман Михайлів, Бугай, Крушинський, Ременяк, Квас

Жовті картки: Васильєв 21, Бусько 25, Вовкун 47, Грисьо 81