Томас Тухель емоційно відреагував на рішення Челсі про його відставку.

Відповідну заяву він написав у Твіттері.

"Це одна з найважчих заяв, які мені колись доводилося писати, і я сподівався, що мені не доведеться робити це ще багато років. Я спустошений тим, що мій час у Челсі добіг кінця. Це клуб, де я відчував себе як вдома, як професійно, так і особисто. Дуже дякую всьому персоналу, гравцям і вболівальникам за те, що були дуже гостинними з самого початку".