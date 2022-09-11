Джерело - Чемпіон.
Томас Тухель емоційно відреагував на рішення Челсі про його відставку.
Відповідну заяву він написав у Твіттері.
"Це одна з найважчих заяв, які мені колись доводилося писати, і я сподівався, що мені не доведеться робити це ще багато років. Я спустошений тим, що мій час у Челсі добіг кінця. Це клуб, де я відчував себе як вдома, як професійно, так і особисто. Дуже дякую всьому персоналу, гравцям і вболівальникам за те, що були дуже гостинними з самого початку".
Поттер - новий головний тренер Челсі
"Гордість і радість, які я відчув, коли допоміг команді виграти Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу, залишаться зі мною назавжди. Для мене велика честь бути частиною історії цього клубу, і спогади про останні 19 місяців завжди займатимуть особливе місце в моєму серці", - написав Тухель
This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022