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Тухель: Спустошений тим, що мій час у Челсі добіг кінця

Сьогодні 22:54 149 0
Німець емоційно прокоментував відставку
Тухель: Спустошений тим, що мій час у Челсі добіг кінця
#Томас Тухель, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Томас Тухель емоційно відреагував на рішення Челсі про його відставку.

Відповідну заяву він написав у Твіттері.

"Це одна з найважчих заяв, які мені колись доводилося писати, і я сподівався, що мені не доведеться робити це ще багато років. Я спустошений тим, що мій час у Челсі добіг кінця. Це клуб, де я відчував себе як вдома, як професійно, так і особисто. Дуже дякую всьому персоналу, гравцям і вболівальникам за те, що були дуже гостинними з самого початку".

  Поттер - новий головний тренер Челсі

"Гордість і радість, які я відчув, коли допоміг команді виграти Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу, залишаться зі мною назавжди. Для мене велика честь бути частиною історії цього клубу, і спогади про останні 19 місяців завжди займатимуть особливе місце в моєму серці", - написав Тухель

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