Томас Тухель емоційно відреагував на рішення Челсі про його відставку.

Відповідну заяву він написав у Твіттері.

Поттер - новий головний тренер Челсі

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx