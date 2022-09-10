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Вернидуб: Ніякої чистки у Кривбасі я не робив

Вчора 22:25 202 0
Фахівець розповів про завдання, які поставлено перед ним у Кривбасі
Вернидуб: Ніякої чистки у Кривбасі я не робив
#Верес, #Кривбас, #Віталій Вернидуб

Джерело - ФК Кривбас.

Наставник Кривбасу Юрій Вернидуб по при те, що команда поки що в чемпіонаті не забила жодного гола, впевнений у кожному своєму гравцю.

Про це заявив сам фахівець.

"Вже третій матч поступаємось. Чесно кажучи, вже втомився вітати своїх колег. Але все одно треба мати стрижень та поздоровити Верес з перемогою. А от нас вітати ні з чим. По грі: вже краще, ніж зі Львовом, але цей гол у першому таймі… Цей рикошет, й мʼяч залетів. Хлопці все одно намагались забити у відповідь, адже три матчі вже зіграли й не забили жодного голу.

Прикро, отже є над чим працювати. Будемо працювати ще більше. Хоча від цього нікому не легше. Найбільше проблема, з якою ми наразі зіштовхнулись - це наша атака. Добре, що є ця тритижнева перерва. Буде час проаналізувати ці моменти та йти далі. Якщо ми опинились на колінах, то потрібно мати сили й волю, аби встати з колін.

Я впевнений у кожному зі своїх хлопців. Звісно, вони зараз дуже засмучені. Це життя. Треба мати характер, аби йти далі.

Які завдання поставило перед командою керівництво перед початком сезону? Коли я прийшов, одразу сказав: завдання одне - зробити команду. По-перше, Кривбас - новачок УПЛ. По-друге, граємо у той час, коли в Україні війна. По-третє, аби за щось поборотись та добиватись цілей, треба побудувати команду. Ще раз повторюсь: писали, що Вернидуб прийшов й зробив чистку… Ніякої чистки я не робив! Коли я прийшов у команді тут було 12 футболістів: шість плюс шість молодих гравців. Ті, які й зараз працюють з нами.

Ми зібрали ту команду наразі, яку змогли зібрати. Щодо задач, то я завжди казав, що я - людина амбіційна, тому хочу досягати найвищих цілей. Але якщо їх не ставити, то нема сенсу й працювати. Якщо ми хочемо побудувати хорошу команду, то не маємо права перебувати на тому місці, на якому зараз перебуваємо й демонструвати ту гру, яку наразі демонструємо", - сказав Вернидуб.

Раніше Кривбас поступився Вересу у 4-му турі УПЛ.

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