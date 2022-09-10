Реал планує продовжити контракт з Анчелотті

Анчелотті може отримати новий контракт

Реал планує продовжити контракт із головним тренером команди Карло Анчелотті.

Про це повдіомляє Marca.

63-річний фахівець користується повагою футболістів команди, а президент "вершкових" Флорентіно Перес у захваті від роботи італійського тренера.

Повідомляється, що клуб консультується з Анчелотті щодо багатьох довгострокових спортивних проєктів. Чинний контракт Анчелотті з Реалом, який він підписав у 2021 році, розрахований до літа 2024-го.

Нагадаємо, під керівництвом Анчелотті Реал у минулому сезоні виграв чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни та Лігу чемпіонів.

Раніше визначилися терміни повернення Бензема.