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Визначилися терміни повернення Бензема

Сьогодні 23:10 163 0
Бензема пропустить від семи до десяти днів
Визначилися терміни повернення Бензема
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - football.ua.

У матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів нападник Реала Карім Бензема отримав травму та був змушений залишити поле ще у першому таймі.

Про це повдіомляє AS.

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Ушкодження 34-річного форварда виявилося несерйозним. У нього діагностовано бурсит правого коліна, у той час із меніском Каріма все нормально.

Повідомляється, що футболіст не зіграє 11 вересня проти Мальорка, участь Бензема 14 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига залишається під питанням, а от 18 числа у мадридського дербі Карло Анчелотті зможе розраховувати на Каріма. Відновлення займе від семи до десяти днів.

Нагадаємо, Вінісіус отримав громадянство Іспанії.

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