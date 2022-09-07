Джерело - football.ua.
У матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів нападник Реала Карім Бензема отримав травму та був змушений залишити поле ще у першому таймі.
Про це повдіомляє AS.
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Ушкодження 34-річного форварда виявилося несерйозним. У нього діагностовано бурсит правого коліна, у той час із меніском Каріма все нормально.
Повідомляється, що футболіст не зіграє 11 вересня проти Мальорка, участь Бензема 14 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига залишається під питанням, а от 18 числа у мадридського дербі Карло Анчелотті зможе розраховувати на Каріма. Відновлення займе від семи до десяти днів.
Нагадаємо, Вінісіус отримав громадянство Іспанії.