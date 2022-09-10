Промоутер Ф’юрі не вірить у поєдинок з Джошуа

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) знищить Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у їх потенційному поєдинку.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Не думаю, що це станеться. Якщо Ф'юрі хоче цього, то я поставлю себе на місце Едді Хірна та Джошуа – після двох поразок Усику треба дати йому повернутись 2 легкими поєдинками, щоб знову отримати впевненість. Якщо він повернеться з Ф'юрі, це буде побоїще.

Розподіл гонорарів 60/40 є доволі чесним, хіба ні? Джошуа вже не чемпіон. Але знову ж, не варто поспішати – не вірю, що бій Ф'юрі проти Джошуа відбудеться цього року", – розповів Арум.