Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
08.09.2022 21:40 1631
Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні
Вчора 19:29 987
Рух з хет-триком Таллеса обіграв Зорю у 4 турі УПЛ
Вчора 18:56 892
Петраков довикликав трьох гравців
Вчора 18:10 1620
Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028
Вчора 14:59 519
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
Вчора 12:22 1734
Україна наблизилася до росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 09:01 2559
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 06:50 11007
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
08.09.2022 23:50 2046
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
08.09.2022 21:40 18722
Прямі трансляції

Промоутер Ф’юрі не вірить у поєдинок з Джошуа

Сьогодні 11:27 218 0
Боб Арум висловився про потенційний поєдинок між своїм підопічним Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Промоутер Ф’юрі не вірить у поєдинок з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) знищить Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у їх потенційному поєдинку.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум.

"Не думаю, що це станеться. Якщо Ф'юрі хоче цього, то я поставлю себе на місце Едді Хірна та Джошуа – після двох поразок Усику треба дати йому повернутись 2 легкими поєдинками, щоб знову отримати впевненість. Якщо він повернеться з Ф'юрі, це буде побоїще.

Розподіл гонорарів 60/40 є доволі чесним, хіба ні? Джошуа вже не чемпіон. Але знову ж, не варто поспішати – не вірю, що бій Ф'юрі проти Джошуа відбудеться цього року", – розповів Арум.

Раніше повідомлялося, що Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! 4378
Лідер Боснії засудив матч з Росією Лідер Боснії засудив матч з Росією 2303
Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче 2653
Таллес неймовірним ударом оформив хет-трик у матчі із Зорею - ВІДЕО Таллес неймовірним ударом оформив хет-трик у матчі із Зорею - ВІДЕО 1835
Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею 2296
Поворознюк: Позиція Суркісів - руйнування перспектив українського футболу Поворознюк: Позиція Суркісів - руйнування перспектив українського футболу 2200 1
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26022
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 108490
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 19231
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 15409
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14052
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 96544