Ф'юрі збирається провести бої з Джошуа та Усиком - промоутер

Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі має намір побитися з Ентоні Джошуа та володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер боксера Френк Воррен.

"Ми зробили пропозицію, і нам потрібна швидка відповідь, оскільки Тайсон сказав мені вранці, що, якщо команда Джошуа не повернеться з піднятими пальцями, ми рухатимемося далі.

Він хоче переконатися, що не виникне жодних проблем із боєм проти Усика у лютому чи березні, і Тайсону потрібна перерва.

Він не хоче битися наприкінці грудня. Тому він хотів влаштувати бій із Джошуа раніше. Він не відсуватиме поєдинок далі. Я не думаю, що він може це зробити через ситуацію з Усиком. Звісно, є лише маленьке вікно, щоб влаштувати цей бій", - розповів Воррен.