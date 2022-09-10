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Ф'юрі збирається провести бої з Джошуа та Усиком - промоутер

Сьогодні 12:12 190 0
Френк Воррен прокоментував наступні бої Тайсона Ф’юрі
Ф'юрі збирається провести бої з Джошуа та Усиком - промоутер
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - isport.ua.

Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі має намір побитися з Ентоні Джошуа та володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер боксера Френк Воррен.

"Ми зробили пропозицію, і нам потрібна швидка відповідь, оскільки Тайсон сказав мені вранці, що, якщо команда Джошуа не повернеться з піднятими пальцями, ми рухатимемося далі.

Він хоче переконатися, що не виникне жодних проблем із боєм проти Усика у лютому чи березні, і Тайсону потрібна перерва.

Він не хоче битися наприкінці грудня. Тому він хотів влаштувати бій із Джошуа раніше. Він не відсуватиме поєдинок далі. Я не думаю, що він може це зробити через ситуацію з Усиком. Звісно, є лише маленьке вікно, щоб влаштувати цей бій", - розповів Воррен.

Раніше повідомлялося, що Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі.

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