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Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні

Сьогодні 19:29 431 0
Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Микола Шапаренко

Джерело - tribuna.com.

Голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Микола Шапаренко наразі знаходяться в Барселоні, де будуть прооперовані найближчим часом.

Про це повідомляє журналіст Емануель Рошу з посиланням на слова головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

Обидва футболісти отримали травми в матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче. У Шапаренка розрив хрестоподібної зв’язки, Бущан ушкодив коліно.

Раніше стало відомо, що приблизний термін відновлення Георгія Бущана близько місяця, а Миколи Шапаренка - 6 місяців.

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