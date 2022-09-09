Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні

Голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Микола Шапаренко наразі знаходяться в Барселоні, де будуть прооперовані найближчим часом.

Про це повідомляє журналіст Емануель Рошу з посиланням на слова головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

Обидва футболісти отримали травми в матчі Ліги чемпіонів проти Фенербахче. У Шапаренка розрив хрестоподібної зв’язки, Бущан ушкодив коліно.

Раніше стало відомо, що приблизний термін відновлення Георгія Бущана близько місяця, а Миколи Шапаренка - 6 місяців.