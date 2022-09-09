У хавбека розрив передньої хрестоподібної зв’язки

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко вибув на 6 місяців через пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Футболіст отримав травму під час матчу 1 туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче (1:2)

У гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Йому знадобиться хірургічне втручання.

За попередніми прогнозами лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.

Нагадаємо, Циганков наздогнав Мілевського у списку бомбардирів Динамо.