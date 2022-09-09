Джерело - офіційний сайт Динамо.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко вибув на 6 місяців через пошкодження.
Про це повідомляє пресслужба киян.
Футболіст отримав травму під час матчу 1 туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче (1:2)
У гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Йому знадобиться хірургічне втручання.
За попередніми прогнозами лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.
Нагадаємо, Циганков наздогнав Мілевського у списку бомбардирів Динамо.