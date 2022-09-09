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Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців

Сьогодні 12:22 450 0
У хавбека розрив передньої хрестоподібної зв’язки
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Фенербахче, #Микола Шапаренко

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко вибув на 6 місяців через пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Футболіст отримав травму під час матчу 1 туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче (1:2)

У гравця діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Йому знадобиться хірургічне втручання.

За попередніми прогнозами лікарів Шапаренко проведе поза грою близько шести місяців.

Нагадаємо, Циганков наздогнав Мілевського у списку бомбардирів Динамо.

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