France Football видаватимуть найкращому нападнику трофей імені Мюллера

Відтепер нагорода найкращому нападнику світу від France Football буде називатися трофеєм Герда Мюллера.

Про це повідомляє пресслужба журналу.

Ним будуть нагороджувати найкращого нападника, який забив найбільше голів за свій клуб і національну збірну в офіційних іграх попереднього сезону.

Герд Мюллер - один із найкращих бомбардирів у історії футболу, він виграв Золотий м’яч 1970 року.

