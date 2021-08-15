Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу Герд Мюллер

Джерело - Чемпiон.

Помер колишній нападник Баварії і збірної Німеччини Герд Мюллер.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Мюллер помер сьогодні, 15 серпня у віці 75 років. Причина смерті не повідомляється, в останні роки він страждав хворобою Альцгеймера.

Мюллер був чемпіоном світу і чемпіоном Європи, триразовим володарем Кубка європейських чемпіонів (колишня назва Ліги чемпіонів), чотириразовим чемпіоном і володарем Кубка ФРН. Футболіст двічі отримував Золоту бутсу і одного разу - Золотий м'яч. На рахунку форварда 566 голів в 607 матчах за Баварію, а також 68 голів в 62 іграх за збірну.

Мюллер є найкращим бомбардиром в історії Баварії і Бундесліги.