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Поттер отримуватиме в Челсі 12 млн фунтів на рік

Сьогодні 11:00 135 0
Загалом новий тренер може заробити 60 млн за весь період угоди з лондонським клубом
Поттер отримуватиме в Челсі 12 млн фунтів на рік

Тренер Челсі Грем Поттер отримуватиме в новому клубі 12 млн фунтів стерлінгів на рік.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоу.

Загалом новий тренер може заробити 60 млн за весь період угоди з лондонським клубом.

Робота над пошуком спортивного директора "світового класу" також вже почалася, причому Поттер допоможе клубу в пошуку кандидатів завдяки своїм зв'язкам.

Челсі хоче, щоб новий спортивний директор був призначений до перерви в АПЛ на чемпіонат світу в листопаді, аби дати йому достатньо часу для підготовки до січневого трансферного вікна.

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