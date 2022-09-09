Загалом новий тренер може заробити 60 млн за весь період угоди з лондонським клубом

Тренер Челсі Грем Поттер отримуватиме в новому клубі 12 млн фунтів стерлінгів на рік.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоу.

Загалом новий тренер може заробити 60 млн за весь період угоди з лондонським клубом.

Робота над пошуком спортивного директора "світового класу" також вже почалася, причому Поттер допоможе клубу в пошуку кандидатів завдяки своїм зв'язкам.

Челсі хоче, щоб новий спортивний директор був призначений до перерви в АПЛ на чемпіонат світу в листопаді, аби дати йому достатньо часу для підготовки до січневого трансферного вікна.