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Фенербахче - Динамо 2:1. Огляд матчу

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Огляд матчу Фенербахче - Динамо
Фенербахче - Динамо 2:1. Огляд матчу
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі групового етапу Ліги Європи Фенербахче вдома обіграло Динамо.

Ліга Європи 2022/23
1 тур, Група В
08 вересня

Фенербахче - Динамо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Енріке, 1:1 - Циганков, 2:1 - 90+3 Бачуай

Фенербахче: Алтай Баяндир, Кадіоглу, Густаво Енріке, Салай, Луан Перес, Россі (Кахведжи, 69), Вілліан Арао, Крешпу (Яндаш, 83), Аліоскі (Лінкольн, 83), Жоау Педро (Бачуаї, 69), Кінг (Валенсія, 69).

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 59), Сирота, Бурда, Кендзьора, Кабаєв, Шапаренко (Шепелєв, 68), Сидорчук, Циганков, Гармаш (Кравченко, 88), Буяльський.

Попередження: Кінг (50), Россі (68), Аліоскі (82), Алтай Баяндир (96) – Гармаш (11), Сирота (78), Бущан (87)

Повну версію матчу дивіться тут.

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