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Мудрик: Не зможу сказати «ні» Арсеналу

Сьогодні 20:39 813 0
Михайло Мудрик прокоментував можливість свого трансферу до Англійської прем'єр-ліги
Мудрик: Не зможу сказати «ні» Арсеналу
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик мріє грати в АПЛ.

Про це розповів сам футболіст у коментарі CBS Sports Golazo.

"Я — не український Неймар, я — український Мудрик. Це звучить краще.

Перехід до АПЛ? Подивимось взимку. Було багато обговорень щодо можливого трансферу, щодо клубів, які мною цікавляться, але це нормально.

Зараз я у Шахтарі, хочу грати в цій команді, я люблю цю команду, люблю кожного з цієї команди, зараз це мій дім.

Взимку подивимося. Я рахую, що кожен мріє грати в АПЛ. Арсенал — дуже хороша команда, з дуже хорошим тренером.

Не зможу сказати "ні" Арсеналу у випадку пропозиції, але не все залежить тільки від мене", — сказав Мудрик.

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