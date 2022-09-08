Мудрик: Не зможу сказати «ні» Арсеналу

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик мріє грати в АПЛ.

Про це розповів сам футболіст у коментарі CBS Sports Golazo.

"Я — не український Неймар, я — український Мудрик. Це звучить краще.

Перехід до АПЛ? Подивимось взимку. Було багато обговорень щодо можливого трансферу, щодо клубів, які мною цікавляться, але це нормально.

Зараз я у Шахтарі, хочу грати в цій команді, я люблю цю команду, люблю кожного з цієї команди, зараз це мій дім.

Взимку подивимося. Я рахую, що кожен мріє грати в АПЛ. Арсенал — дуже хороша команда, з дуже хорошим тренером.

Не зможу сказати "ні" Арсеналу у випадку пропозиції, але не все залежить тільки від мене", — сказав Мудрик.