Роналду та Каземіро - в заявці Манчестер Юнайтед на Лігу Європи

Визначилася заявка Манчестер Юнайтед на сезон Ліги Європи 2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До неї увійшов нападник Кріштіану Роналду, який ніколи не грав у цьому турнірі.

У сезоні-2002/03 португалець у складі Спортінга грав у Кубку УЄФА, який потім перейменували на Лігу Європи.

Воротарі: Давид Де Хеа, Мартін Дубравка, Том Хітон

Захисники: Діогу Далот, Віктор Ліндельоф, Гаррі Магуайр, Тірелл Маласіа, Лісандро Мартінес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаель Варан, Аарон Уан-Бісака

Півзахисники: Каземіро, Крістіан Еріксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактоміні, Факундо Пельістрі, Джейдон Санчо, Донні ван де Бек

Нападники: Антоні, Алехандро Гарначо, Антоні Марсьяль, Маркус Решфорд, Кріштіану Роналду

