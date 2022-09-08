Нардепи-представники УАФ не проголосували проти поправок до Закону «Про фізичну культуру і спорт»

Джерело - KDK.

Жоден з депутатів Верховної Ради, який є представником УАФ, не голосував проти поправок до Закону "Про фізичну культуру і спорт" спортивних заходів і змагань.

Про це повідомляє KDK.

Таких народних депутатів у Верховній Раді зараз 5. Іван Крулько (Батьківщина) був відсутній на засіданні. Олександр Пасічний (Слуга народу) не голосував. Олександр Герега (За майбутнє), Вадим Івченко (Батьківщина) та Максим Єфімов (Відновлення України) проголосували за. Герега і Єфімов - віце-президенти УАФ.

Верховна Рада визначила невідкладними та прийняла за основу та в цілому поправки до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо розмежування спортивних заходів і змагань.

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317 депутатів проголосували в цілому "за", 34 не брали участі в голосуванні. При цьому не було жодного голосу "проти" або ж "утримався".

Поправки розмежовують поняття "спортивний захід" та "спортивне змагання". Спортивний клуб, який в межах спортивних змагань проводить спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення, вважається організатором спортивного заходу.

Ініціативі депутатів передувало звернення президентів Динамо, Дніпра-1, Металіста, Зорі та Руху. Вони заявили, що чинні правові норми недосконалі у питаннях визначення належного правовласника прав на телетрансляції футбольних матчів та про необхідність їх упорядкування.