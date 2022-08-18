Суркіса можуть позбавити депутатського мандата

Колишнього віцепрезидента УЄФА можуть позбавити мандата народного депутата України

Джерело - Чемпіон.

Три народних депутати Верховної ради можуть втратити свої мандати.

Про це повідомила нардеп від Слуги народу Мар’яна Безугла.

Серед них Григорій Суркіс, колишній віцепрезидент УЄФА та брат власника Динамо Ігоря Суркіса.

"В мене теж питання, чому "Батальйон "МОНАКО" досі в Верховній Раді України. Подаю звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса. Запрошую і закликаю усіх колег до підписання!" - написала Безугла.

Раніше повідомлялося, що Суркіси перебувають в Монте-Карл.