Півзахисник Ювентуса Поль Погба буде прооперований.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст разом з представниками клубу вирішив перенести операцію на меніску.

Він отримав пошкодження наприкінці липня та відмовився від хірургічного втручання через можливий пропуск ЧС-2022.

Поки невідомо, скільки може Погба пропустити через відновлення після операції.

Bad news for Paul Pogba. He will undergo surgery on the meniscus in his right knee - Juventus staff has decided together with Paul today. 🚨⚪️🇫🇷 #Pogba @SkySport pic.twitter.com/sXv3fh76wi