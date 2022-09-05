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Погба вирішив провести операцію на меніску

Сьогодні 20:17 239 0
Француз може пропустити чемпіонат світу
Погба вирішив провести операцію на меніску
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба буде прооперований.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст разом з представниками клубу вирішив перенести операцію на меніску.

Він отримав пошкодження наприкінці липня та відмовився від хірургічного втручання через можливий пропуск ЧС-2022.

Поки невідомо, скільки може Погба пропустити через відновлення після операції.

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