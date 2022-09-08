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Дніпро-1 прийматиме АЗ, Кельн завітає в гості до Ніцци: розклад матчів 1 туру Ліги конференцій

Сьогодні 08:44 44 0
Розклад матчів 1 туру Ліги конференцій
Дніпро-1 прийматиме АЗ, Кельн завітає в гості до Ніцци: розклад матчів 1 туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 вересня, відбудуться матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.

Ліга конференцій 2022/2023
1 тур, 08 вересня

19:45 Андерлехт - Сількеборг

19:45 Аустрія - Хапоель Беер-Шева

19:45 Баллкані - ЧФР Клуж

19:45 Вільярреал - Лех

19:45 Ніцца - Кельн

19:45 Словацко - Партизан

19:45 Фіорентина - РФС

19:45 Хартс - Башакшехір

22:00 Дніпро-1 - АЗ Алкмар

22:00 Базель - Пюнік

22:00 Вадуц - Аполон

  Читайте: СК Дніпро-1 - АЗ Алкмар: Де дивитися матч Ліги конференцій

22:00 Вест Гем - Стяуа

22:00 Молде - Гент

22:00 Сівасспор - Славія

22:00 Слован - Жальгіріс

22:00 Шемрок - Юргорден

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