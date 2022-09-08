Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 вересня, відбудуться матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2022/2023.
Ліга конференцій 2022/2023
1 тур, 08 вересня
19:45 Андерлехт - Сількеборг
19:45 Аустрія - Хапоель Беер-Шева
19:45 Баллкані - ЧФР Клуж
19:45 Вільярреал - Лех
19:45 Ніцца - Кельн
19:45 Словацко - Партизан
19:45 Фіорентина - РФС
19:45 Хартс - Башакшехір
22:00 Дніпро-1 - АЗ Алкмар
22:00 Базель - Пюнік
22:00 Вадуц - Аполон
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22:00 Вест Гем - Стяуа
22:00 Молде - Гент
22:00 Сівасспор - Славія
22:00 Слован - Жальгіріс
22:00 Шемрок - Юргорден