СК Дніпро-1 - АЗ: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Ліга конференцій-2022/23, груповий етап Група Е, 1-й тур 8 вересня 2022 року, 22:00 СК Дніпро-1 (Дніпро, Україна) - АЗ (Алкмар, Нідерланди) Стадіон Kosicka futbalova arena (Словаччина) Головний арбітр - Їгаль Фрід (Ізраїль)

8 вересня СК Дніпро-1 матчем проти нідерландського АЗ візьме старт у Лізі конференцій-2022/23. Матч 1 туру групи Е відбудеться на стадіоні Kosicka futbalova arena о 22:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру ізраїльська бригада арбітрів на чолі з Їгаль Фрід.

СК Дніпро-1

Чемпіонат України-2021/22 було зупинено у квітні, коли Дніпро-1 посідав третє місце. Клуб історично ніяк не пов'язаний із Дніпром - фіналістом Ліги Європи-2014/15.

Дебют Дніпра-1 в єврокубках відбувся в раунді плей-оф Ліги Європи, де команда Олександра Кучера двічі поступилася АЕКу з Ларнаки - 1:2 вдома та 0:3 у гостях, після чого перейшла до Ліги конференцій.

АЗ

Алкмар посів п'яте місце у минулому чемпіонаті Нідерландів із відставанням від чемпіона Аякса у 22 очки. У сезоні 2021/22 Алкмар був одним із трьох представників Нідерландів у груповому етапі Ліги конференцій. Команда стала першою у своїй групі, випередивши Рандерс, Яблонець та ЧФР. У 1/8 фіналу Алкмар зазнав поразки від Буде/Глімт за підсумками додаткового часу - 1:2 у гостях, 2:2 вдома.

З грудня 2020 року Алкмар тренує Паскаль Янсен. На шляху до групового етапу він з командою подолав три раунди кваліфікації, вибивши Тузла Сіті (1:0 удома, 4:0 у гостях), Данді Юнайтед (0:1 у гостях, 7:0 удома) та Жил Вісенте (4:0 вдома, 2:1 у гостях). Алкмар став однією із семи команд, які зіграють у груповому етапі турніру другий рік поспіль. Інші - Базель, ЧФР, Гент, Партизан, празька Славія та братиславський Слован. За 13 попередніх виступів у групових етапах єврокубків Алкмар проходив далі вісім разів.

У групі D минулого розіграшу Алкмар набрав п'ять очок на виїзді. Фіналіст Кубка УЄФА-1980/81 програв вісім разів у останніх 14 гостьових зустрічах на євроарені (В4 Н2).

Історія зустрічей

Дніпро-1 проводить дебютну кампанію в єврокубках і вперше зустрічається із суперником із Нідерландів. Алкмар раніше грав проти українських клубів 10 разів: В4 Н3 П3. Остання така зустріч відбулася в рамках одноматчевого протистояння у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2020/21 (ураження 0:2 від київського Динамо).

Алкмар вперше проведе єврокубковий матч у Словаччині.

Зв'язки між командами та інше

Півзахисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич у 2018 році разом із гравцем Алкмаару Зіньо Ванхеусденом захищав кольори Стандарда.

Дніпро-1 - один із дев'яти дебютантів групового етапу клубних турнірів УЄФА, які зіграють в основній сітці Ліги конференцій. Інші - РФШ (група А), Сількеборг (B), Словацько (D), Вадуц (E), Юргорден (F), Балкані (G), Пюнік (Н) та Жальгіріс (Н).

Пряма мова

Олександр Кучер (головний тренер СК Дніпро-1): Наш наступний матч з Динамо. Знову зіграємо з ними, але вже у групі Ліги Європи. Важливо, що ми у цьому турнірі. У нас сильна група, але ми хочемо вийти в 1/8 фіналу. Наша найбільша мета цьогоріч - не Ліга Європи. Наша найбільша мета - виграти чемпіонат Туреччини. Ось чому я тут, але ми хочемо пройти якомога далі і в Лізі Європи.

Паскаль Янсен (головний тренер АЗ): У чемпіонаті України у нас ще буде можливість надолужити втрачене, а в Лізі Європи треба чіплятися за кожне очко.

Орієнтовні склади

СК Дніпро-1: Валеф, Бузанелло, Сваток, Сарапій, Адамюк, Амаш, Піхальонок, Бабенко, Гуцуляк, Громов, Довбик.

АЗ: Ельшлегель, Мендеш, Тер Гар Ромені, Живкович, Дімерс, Влак, Вендорп, Велдмате, Бурнет, Бернаду, Араухо

Ставки букмекерів

Перемога СК Дніпро-1 - 5,5, АЗ - 1,55. Нічия - 4,2.

Прогноз Чемпіона

Перемога АЗ - 1:2.