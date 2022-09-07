Челсі визначився з кандидатами на роль нового тренера

Джерело - The Telegraph.
Головного тренера Челсі Томаса Тухеля звільнили не лише через невдалі результати.
Про це повідомляє The Telegraph.
Нове керівництво лондонського клубу вважає, що 49-річний німець - не та людина, під керівництвом якої повинна будуватися нова ера клубу.
Тренеру швидко знайдуть заміну. Поки її шукають, команду, ймовірно, тренуватиме асистент Ентоні Баррі.
Фаворитом на місце Тухеля є головний тренер Брайтона Грем Поттер, під керівництвом якого в 6 турах АПЛ команда набрала 13 очок та йде четвертою.
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Також Челсі може спробувати провести переговори з Маурісіо Почеттіно та Зінедіном Зіданом, які зараз знаходяться без роботи.
Крім цього, може розглядатися кандидатура головного тренера Бенфіки Рогера Шмідта.