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Срна: Шахтар зробив те, що ніхто не очікував

Сьогодні 13:43 696 0
Директор з футболу "гірників" розповів про перемогу над Лейпцигом
Срна: Шахтар зробив те, що ніхто не очікував
#РБ Лейпциг, #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - terrikon.

У молодих гравців Шахтаря - велике майбутнє.

Про це заявив директор з футболу "гірників" Дарійо Срна.

"Не очікував такого результату. Зайшли у роздягальню з директором, сказали, що пишаємось командою. Не знав навіть, що сказати. У такій ситуації принести стільки радості українському народові - це дорого коштує. Це перемога для України".

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"Ми ще будуємось. Це нова команда, новий Шахтар. Молоді хлопці відпрацювали. У них є майбутнє, але потрібен час. Ще раз повторю, що я радий бути частиною цієї команди саме у такий час", - сказав Срна.

Нагадаємо, Швед - найкращий гравець матчу РБ Лейпциг - Шахтар.

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