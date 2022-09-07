У молодих гравців Шахтаря - велике майбутнє.

Про це заявив директор з футболу "гірників" Дарійо Срна.

"Не очікував такого результату. Зайшли у роздягальню з директором, сказали, що пишаємось командою. Не знав навіть, що сказати. У такій ситуації принести стільки радості українському народові - це дорого коштує. Це перемога для України".

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"Ми ще будуємось. Це нова команда, новий Шахтар. Молоді хлопці відпрацювали. У них є майбутнє, але потрібен час. Ще раз повторю, що я радий бути частиною цієї команди саме у такий час", - сказав Срна.