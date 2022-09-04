Манчестер Юнайтед переміг Арсенал із Зінченком: результати матчів 6 туру АПЛ

Результати матчів 6 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 вересня, відбулося 2 матчі в межах 6 туру АПЛ.

Арсенал поступився Манчестер Юнайтед. Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі лондонців і провів на полі 74 хвилини.

Чемпіонат Англії - АПЛ

6 тур, 4 вересня

Брайтон - Лестер 5:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 1 Іхеначо, 1:1 - 10 автогол Томас, 2:1 - 15 Кайседо, 2:2 - 33 Дака, 3:2 - 64 Троссард, 4:2 - 71 Маккалістер(пен), 5:2 - 90+7 Макаллістер

Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Антоні, 1:1 - 60 Сака, 2:1 - 66 Рашфорд, 3:1 - 75 Рашфорд

Напередодні Евертон Миколенка зіграв унічию з Ліверпулем.