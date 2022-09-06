УЄФА заборонила Шахтарю наносити логотип United24 на матчах ЛЧ

Шахтар у Лізі чемпіонів буде виступати з титульним спонсором СКМ

Шахтар у Лізі чемпіонів не зможе використати на формі логотип національної платформи United24.

Про це повідомляє Tribuna.com.

УЄФА мотивує це рішення тим, що згідно регламенту використання логотипів благодійних організацій можливе лише за умови, що вони не пов'язані з політикою.

Глобальна ініціатива United 24 створена за ініціативою президента України Володимира Зеленського для допомоги Україні у війні проти росії(терористичної країни).

Шахтар у Лізі чемпіонів буде виступати з титульним спонсором СКМ.

Нагадаємо, донецький Шахтар зіграє з РБ Лейпцигом у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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