Норвезького півзахисника Матіаса Норманна не виклакили в національну команду через перехід у московське Динамо.

Про це повідомив головний тренер команди Столе Сольбаккен.

"Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це в суботу, і поінформував його про те, які, швидше за все, будуть наслідки, якщо він підпише контракт. Він зробив це. Я повідомив його, перш ніж федерація розіслала виклики", - сказав Сольбаккен.