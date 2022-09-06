Головне
Збірна України сенсаційно перемогла Італію в 3 турі Євробаскету
Вчора 23:52 1899
Лейпциг - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:48 1883
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:44 914
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 08:49 5312
Шахтар прийме РБ Лейпциг, ПСЖ зіграє з Ювентусом: розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:33 319
Аталанта з Маліновським перемогла Монцу: результати 5 туру Серії А
Вчора 23:42 569
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Вчора 21:02 26347 1
Україна розгромила Нідерланди і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022
Вчора 19:47 3105
Історичний матч. 24 роки тому збірна України перемогла росію
Вчора 19:42 9598 1
Печерський суд заборонив УАФ провести вибори президента
Вчора 18:45 565
Прямі трансляції

Норманна не викликали в збірну Норвегії через перехід у московське Динамо

Сьогодні 10:33 331 0
Гравець підписав контракт з російським клубом
Норманна не викликали в збірну Норвегії через перехід у московське Динамо
#Норманн, #збірна Норвегії з футболу

Джерело - Федерація футболу Норвегії.

Норвезького півзахисника Матіаса Норманна не виклакили в національну команду через перехід у московське Динамо.

Про це повідомив головний тренер команди Столе Сольбаккен.

"Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це в суботу, і поінформував його про те, які, швидше за все, будуть наслідки, якщо він підпише контракт. Він зробив це. Я повідомив його, перш ніж федерація розіслала виклики", - сказав Сольбаккен.

Нагадаємо, Рибуса виключили із збірної Польщі.

Раніше повідомлялося, що Динамо підпише ексгравця Спартака.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ Зінченко подумав, що Антоні - росіянин: фани у Твіттері познущалися над українцем після матчу АПЛ 8542
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 5312
Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком 5350 1
Історичний матч. 24 роки тому збірна України перемогла росію Історичний матч. 24 роки тому збірна України перемогла росію 9598 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 26347 1
Луїс Суарес забив гол за неймовірною траєкторією в уругвайському Суперкласико - ВІДЕО Луїс Суарес забив гол за неймовірною траєкторією в уругвайському Суперкласико - ВІДЕО 5072
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 23238 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 83623
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13392
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3410 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15522 25
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69549 5