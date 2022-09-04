Валенсія декласувала Хетафе, Атлетік поступився Еспаньйолу: результати 4 туру Ла-Ліги

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Сьогодні, 4 вересня, у межах іспанської Ла-Ліги відбулося 4 матчі
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
4 тур, 4 вересня
Осасуна - Райо Вальєкано 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 54 Ороц, 1:1 - 75 Лежен, 2:1 - 90 Гарсія
Атлетік - Еспаньйол 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 83 Брейтвейт
Вільярреал - Ельче 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Морено, 2:0 - 36 Ло Чельсо, 3:0 - 89 Кокелен, 4:0 - 90+4 Моралес
Валенсія - Хетафе 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 7 Лато, 2:0 - 14 Ліно, 3:0 - 16 Кастільєхо, 4:0 - 65 Ніко, 5:0 - 68 Пералес, 5:1 - 78 Соса