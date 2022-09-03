Вірт: Дніпро-1 заслужено переграв Верес

Головний тренер Вереса Юрій Вірт вважає закономірною поразку в матчі з Дніпром-1 (0:2).

Про це заявив сам фахівець.

"У першу чергу хочу привітати Дніпро-1 із заслуженою перемогою і підтримати Олександра Кучера, щоб він досяг тих цілей, які ставить перед ним керівництво клубу.

Що стосується гри, то як я вже казав, Дніпро-1 нас заслужено переграв, а у нас було дуже багато помилок, особливо в роботі із м’ячем. Дуже багато було у нас браку: три-чотири передачі і постійні втрати, а крім того ми слабко зіграли на підбираннях. Плюс стандартні положення у виконанні дніпрян були дуже небезпечні, тому із цим елементом гри у нас були проблеми.

Ми зараз шукаємо баланс у грі, але у нас мало футболістів високого зросту, тому гострота і виникали біля наших воріт після стандартних положень. Цей другий гол на 46-й хвилині нас певною мірою вибив з гри: у першому таймі не дотерпіли до перерви, а тут тільки вийшли і вже 0:2.

У нас не було сьогодні багато гольових моментів, тому треба буде все аналізувати. Я розумію, що Дніпро-1 вирішує свої завдання, а ми свої. Ми приймаємо цей результат і у майбутніх іграх будемо покращувати свої результати", - сказав Вірт.