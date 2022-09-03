Головне
Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022
Сьогодні 19:56 266
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 20:02 2399
Евертон Миколенка зіграв внічию з Ліверпулем: результати матчів 6 туру АПЛ
Сьогодні 19:00 351
War story: Путін цілиться в український спорт
Сьогодні 17:57 422
Металіст 1925 вирвав перемогу у Ворскли у 3 турі УПЛ
Сьогодні 16:54 242
Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ
Сьогодні 14:55 1477
Балулі перейшов у Дніпро-1
Сьогодні 09:10 368
Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки
Сьогодні 08:40 504
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:05 2141
Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ
Вчора 18:59 1350
Прямі трансляції

Вірт: Дніпро-1 заслужено переграв Верес

Сьогодні 17:25 211 0
Вірт: Дніпро-1 заслужено переграв Верес
#Верес, #СК Дніпро-1, #Юрій Вірт

Джерело - СК Дніпро-1.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт вважає закономірною поразку в матчі з Дніпром-1 (0:2).

Про це заявив сам фахівець.

"У першу чергу хочу привітати Дніпро-1 із заслуженою перемогою і підтримати Олександра Кучера, щоб він досяг тих цілей, які ставить перед ним керівництво клубу.

Що стосується гри, то як я вже казав, Дніпро-1 нас заслужено переграв, а у нас було дуже багато помилок, особливо в роботі із м’ячем.  Дуже багато було у нас браку: три-чотири передачі і постійні втрати, а крім того ми слабко зіграли на підбираннях. Плюс стандартні положення у виконанні дніпрян були дуже небезпечні, тому із цим елементом гри у нас були проблеми.

Ми зараз шукаємо баланс у грі, але у нас мало футболістів високого зросту, тому гострота і виникали біля наших воріт після стандартних положень. Цей другий гол на 46-й хвилині нас певною мірою вибив з гри: у першому таймі не дотерпіли до перерви, а тут тільки вийшли і вже 0:2.

У нас не було сьогодні багато гольових моментів, тому треба буде все аналізувати. Я розумію, що Дніпро-1 вирішує свої завдання, а ми свої. Ми приймаємо цей результат і у майбутніх іграх будемо покращувати свої результати", - сказав Вірт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 2399
Дніпро-1 - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Дніпро-1 - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1247
Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО 15315
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги 2141
Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ 1477
У Динамо зірвалися трансфери двох нападників У Динамо зірвалися трансфери двох нападників 1172
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5937
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 762
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9066 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8990 6
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 14155
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6250