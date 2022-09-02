Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ

Третя поспіль поразка Руху в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі Української Прем'єр-Ліги Рух вдома поступився Шахтарю.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Шахтар з 35-ї хвилини грав у меншості - арбітр вилучив вінгера гірників Михайла Мудрика за фол проти Марка Сапуги.

Чемпіонат України

3 тур, 02 вересня

Рух - Шахтар 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Конопля

Рух: Паньків – Лях, Дідик, Слюсар, Сич – Федорчук, Сапуга – Соломон-Отабор (Б. Бойчук, 60), Притула (Мисик, 80), Руніч – Климчук (Таллес, 80).

Шахтар: Трубін – Михайліченко (Траоре, 59), Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков (Швед, 90+3), Бондаренко (Джурасек, 71), Петряк (Тейлор, 58 ) – Сікан (Зубков, 46).

Попередження: Бондаренко, 20, Конопля, 65, Трубін, 90+4

Вилучення: Мудрик, 35