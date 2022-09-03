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Реал відмовився від ідеї трансферу Голанда

Сьогодні 15:10 289 0
Реал не буде чекати на Ерлінга Голанда
Реал відмовився від ідеї трансферу Голанда
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Реал розпочав пошуки нового нападника для команди.

Про це повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Marca.

Мадридці хочуть підписати футболіста, який в майбутньому зможе замінити Каріма Бензема. Відзначається, що клуб не планує чекати на форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, в контракті якого через 2 роки повинні активуватися відступні.

Наразі одним із кандидатів у шорт-листі Реала є 16-річний Ендрік з Палмейрас. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро. На рахунку бразильця ще немає досвіду виступів на дорослому рівні.

Нагадаємо, Реал готує нові контракти для Модрича та Бензема.

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