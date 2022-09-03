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Конопля: Шахтар награв на гол та навіть більше у грі з Рухом

Сьогодні 11:50 169 0
Юхим Конопля прокоментував перемогу над Рухом
Конопля: Шахтар награв на гол та навіть більше у грі з Рухом
#Юхим Конопля, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар заслужив перемогу у матчі з Рухом у 3 турі УПЛ.

Про це розповів захисник гірників Юхим Конопля.

"Важко було розкрити такий потужний та масивний захист. Вважаю, що ми награли на гол та навіть більше. Завжди важко грати проти команд, які пропагують лише контратаки й обороняються у дві лінії по 5.

Вилучення Михайла Мудрика? Це дало додаткову мотивацію - кожен розумів, що повинен грати за Михайла. Вважаю, що ми дуже гарно впорались з цієї задачею", - розповів Конопля.

Нагадаємо, Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ.

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