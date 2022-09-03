Яремчук: У Брюгге можу зробити щось особливе

Брюгге грає у футбол, який підходить українському нападнику Роману Яремчуку.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я ніколи не забивав тут за Гент, тому було приємно, що зміг відразу зробити це в складі Брюгге. Я завжди роблю все можливе, і приємно, коли ти забиваєш у дебютній грі. Хочу допомогти команді в чемпіонаті. Тут я можу зробити щось особливе, це команда з амбіціями, яка теж бажає добре виступити в Лізі чемпіонів. Я повинен трохи краще познайомитися зі своїми товаришами по команді, але Брюгге грає в той футбол, який я люблю", - сказав Яремчук.