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Яремчук: У Брюгге можу зробити щось особливе

Сьогодні 11:39 264 0
Яремчук оцінив свій дебют у складі команди.
Яремчук: У Брюгге можу зробити щось особливе
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - tribuna.com.

Брюгге грає у футбол, який підходить українському нападнику Роману Яремчуку.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО

"Я ніколи не забивав тут за Гент, тому було приємно, що зміг відразу зробити це в складі Брюгге. Я завжди роблю все можливе, і приємно, коли ти забиваєш у дебютній грі. Хочу допомогти команді в чемпіонаті. Тут я можу зробити щось особливе, це команда з амбіціями, яка теж бажає добре виступити в Лізі чемпіонів. Я повинен трохи краще познайомитися зі своїми товаришами по команді, але Брюгге грає в той футбол, який я люблю", - сказав Яремчук.

Нагадаємо, Брюгге з голом Яремчука розгромив Серкль у 7 турі чемпіонату Бельгії.

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