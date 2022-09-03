Левченко: Мудрик не може коштувати 30 млн євро

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик не може коштувати 30 млн євро.

Про це розповів ексгравець збірної України Євген Левченко.

"При всій моїй любові до футбольного таланту Мудрика, не може цей гравець на цьому етапі коштувати 30 млн євро, а 50 і поготів. Нашим клубам варто навчитися тверезо оцінювати своїх гравців, а не забирати у них можливості зростання. І це стосується більшості наших клубів", - розповів Левченко.