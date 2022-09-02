Кучук: Результат матчу з Шахтарем залежав від одного моменту

Результат матчу Рух - Шахтар вирішив один-єдиний момент.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Леонід Кучук.

"Дуже складна гра. Результат залежав від одного моменту, і Шахтарю вдалося забити. Гра була дуже складною, не скажу, що Шахтарю було з нами просто. Командними взаємодіями й футболістами я задоволений, але в нас багато молоді, яка мусить багато працювати і вміти концентруватися на кожному моменті, граючи із Шахтарем. Усе залежало від концентрації, тож хто забив, той і виграв.

Ми грали з акцентом на атаці, проте в атаці багато чого не виходило. Втрачали багато м'ячів, коли атакувальні футболісти квапились. Не можна втрачати м'яч під час перехідної фази, а ми це робили. Гадаю, у першому таймі ми завдали навіть більше ударів по воротах, ніж Шахтар. Інша справа – втрати м'яча під час перехідної фази, індивідуальні дії футболістів, наприклад, за гри сам на сам, – у цьому компоненті ми програвали", - заявив Кучук.