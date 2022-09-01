Кроос: Мене здивувало рішення Каземіро перейти у Манчестеру Юнайтед

Хавбек Реала Тоні Кроос був здивований рішенням опорника клубу Каземіро перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Real Total.

"Мене здивувало це рішення. Він захотів спробувати щось нове. Йому 30 років, і він знає, що через два-три роки такої можливості він не матиме. Зараз він у дуже гарному віці для нового кроку. Можливо, він порахував. Це останній шанс на такий великий крок і вирішив спробувати.

Повідомлень про це в медіа ставало дедалі більше. Спочатку я взагалі на це не очікував і думав, що це просто чутки. Але потім це з'явилося в одній або двох газетах, які поінформовані про ситуацію трохи краще за інших. Про це продовжували писати, обговорювали деталі. Я хворів і через це прокинувся о третій чи четвертій годині ранку. Я сидів в інтернеті, там багато писали про звільнення Каземіро. Тому я о четвертій ранку написав йому і запитав, чи справді він залишить мене одного в лазні. Він не одразу відповів мені. Але коли він прокинувся, то написав, що це зробить. Не говоритиму, що саме він написав, але він практично підтвердив, що це станеться.

Те, що Каземіро пішов з клубу стало для мене сюрпризом. Ліга Європи замість Ліги чемпіонів – це велика різниця", – сказав Кроос.