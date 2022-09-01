Челсі та Барселона узгодили обмін Обамеянга на Алонсо

Обамеянг перейде у Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі та Барселона досягли домовленості щодо обміну нападника П’єр-Емеріка Обамеянга на захисника Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лондонський клуб доплатить за габонського форварда 14 млн євро. Сторони завершують фінальні деталі угоди, а 33-річний футболіст у найближчі години вилетить до Лондона.

За попередніми даними, контракт Обамеянга буде підписано за схемою 2+1. Пролонгація на третій сезон залежатиме від відсотка зіграних матчів у кампанії 2023/24.

Нагадаємо, Обамеянг пропустить 3 тижні після нападу грабіжників.