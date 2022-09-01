Шахтар не збирається продавати Мудрика - журналіст

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик не змінить команду в останній день літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Гірники не планують найближчим часом розлучатися з 21-річним футболістом, незважаючи на предметний інтерес до нього з боку Брентфорда. Окрім того, донецький клуб більше тижня тому відхилив пропозицію Евертона щодо гравця.
Також, за інформацією джерела, Арсенал не робив конкретних пропозицій щодо українського вінгера, а були лише контакти лондонського клубу з агентом футболіста.
Нагадаємо, Шахтар відхилив останню пропозицію Брентфорда щодо Мудрика.