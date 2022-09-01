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Шахтар не збирається продавати Мудрика - журналіст

Сьогодні 16:27 299 0
Михайло Мудрик залишиться у Шахтарі
Шахтар не збирається продавати Мудрика - журналіст
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик  не змінить команду в останній день літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гірники не планують найближчим часом розлучатися з 21-річним футболістом, незважаючи на предметний інтерес до нього з боку Брентфорда. Окрім того, донецький клуб більше тижня тому відхилив пропозицію Евертона щодо гравця.

Також, за інформацією джерела, Арсенал не робив конкретних пропозицій щодо українського вінгера, а були лише контакти лондонського клубу з агентом футболіста.

Нагадаємо, Шахтар відхилив останню пропозицію Брентфорда щодо Мудрика.

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