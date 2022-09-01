Траоре приєднався до Шахтаря

Форвард буде готуватися з командою до 3 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Ласіна Траоре прибув у розташування команди у Львові.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Форвард готується до матчу 3 туру УПЛ проти Руха, який відбудеться 2 вересня.

Раніше сам форвард заявляв, що може отримати ігрову практику у цьому протистоянні.

🧡 Лассіна Траоре – з нами! ⚒



Нападник прибув в Україну та приєднався до «Шахтаря» у Львові 🇺🇦#Shakhtar pic.twitter.com/KLUqOcSKGm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2022

Раніше Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре.