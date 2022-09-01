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Траоре приєднався до Шахтаря

Сьогодні 16:10 356 0
Форвард буде готуватися з командою до 3 туру УПЛ
Траоре приєднався до Шахтаря
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Ласіна Траоре

Джерело - Чемпіон.

Нападник Шахтаря Ласіна Траоре прибув у розташування команди у Львові.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Форвард готується до матчу 3 туру УПЛ проти Руха, який відбудеться 2 вересня.

Раніше сам форвард заявляв, що може отримати ігрову практику у цьому протистоянні.

Раніше Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре.

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