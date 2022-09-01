Траоре приєднався до Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Нападник Шахтаря Ласіна Траоре прибув у розташування команди у Львові.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Форвард готується до матчу 3 туру УПЛ проти Руха, який відбудеться 2 вересня.
Раніше сам форвард заявляв, що може отримати ігрову практику у цьому протистоянні.
🧡 Лассіна Траоре – з нами! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 1, 2022
Нападник прибув в Україну та приєднався до «Шахтаря» у Львові 🇺🇦#Shakhtar pic.twitter.com/KLUqOcSKGm
Раніше Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре.